Eutingen Ein Baumeister an vielen Ecken in der gesamten Gemeinde

Anfangs stand der Aufbau des Bauhofs an, erinnert sich Josef Nester: "Im alten Rathaus Eutingen war ein Raum, in dem sich ein Schubkarren, ein Pickel und etwas Werkzeug befand – mehr nicht." Im ehemaligen Farrenstall bei der Alten Apotheke und im Farrenstall Rohrdorf beim heutigen Rathaus war der Bauhof vorübergehend untergebracht, bis das damals neu gebaute Gebäude in der Stauffenbergstraße Eutingen zur Verfügung stand.

Während die Feuerwehrmänner unter Romuald Seele das angebaute Feuerwehrhaus mit Gerätehalle bauten, machten sich die Bauhofmitarbeiter an die Gestaltung des Bauhofgebäudes. "Wir sind anfangs immer zur Kläranlage, wenn wir was gebraucht haben. Wir hatten ja nichts", so Josef Nester.

Als Weitingen 1975 zur Gemeinde dazu kam, erweiterte sich die Fläche. So manche Geschichte kann Josef Nester aus den rund zehn Jahren erzählen, die er bei der Gemeinde arbeitete. 1984 wechselte er als Straßenwart zur Straßenmeisterei Bildechingen, wo er bis zur Rente blieb.

Bauen war auch im Hobbybereich angesagt, denn der Maurer war als Mitglied des FC Göttelfingen beim Hallenbau und deren Sanierung eingebunden. Als Torwart hatte er zuvor bis zur A-Jugend gespielt. Mit 18 Jahren trat er der Feuerwehrabteilung Göttelfingen bei, bildete sich zum Maschinist weiter und gehört heute noch der Alterswehr an.

Eine Amtsperiode lang engagierte er sich im Ortschaftsrat. Während der Schulzeit kam er zum Musikverein "Eintracht" Göttelfingen dazu. "Eine Jugendabteilung gab es nicht. Wir haben bei den Aktiven mitgespielt", denkt er an die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zurück. Jahrelang spielte er Tenorhorn.

Beim Anbau der heutigen Ausstellungshalle an das Hasenheim Eutingen brachte Josef Nester sein Geschick ein. Bereits als Kind war er zum Kleintierzuchtverein gekommen, weil ein Züchter ihm ein Kaninchen mit nach Hause gab. Dieses brachte Nester heimlich unter, bis sein Vater das Tier entdeckte. "Da durfte ich mir was anhören", erklärt er.

Seit über 40 Jahren Leiter bei den Ausstellungen der Kleintierzüchter

Er blieb seiner Leidenschaft bis heute treu. Lokale und regionale Ausstellungen, aber auch Ausstellungen in Frankreich oder auf dem Stuttgarter Killesberg besuchte er.

Von Zachäus Kreidler übernahm er das Amt des Ausstellungsleiters, das er nun schon seit mehr als 40 Jahren ausübt. Dem Nachwuchs vermittelte er als Jugendleiter seine Leidenschaft.

Seit 22 Jahren tätowiert er bereits die Kaninchen der Mitglieder des Kleintierzuchtvereins. Einigen seiner neun Enkel hat er die Leidenschaft fürs Züchten weitergegeben, weshalb auch sie schon bei Lokalschauen ausstellen.

Trotz der zahlreichen Hobbys geht er gerne in den Wald und macht Holz. Am morgigen Dreikönigtag feiert Josef Nester seinen 70. Geburtstag mit der Familie, Verwandtschaft und Freunden.