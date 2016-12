Eutingen Ehrungen

Für ihre bestandene D2-Prüfung überreichte Jugendleiterin Melanie Deibler den Prüflingen ein Geschenk. Lia Gensler und Noelia Weyherter aus Göttelfingen sowie Carina Straub und Hannah Teufel auf Baisingen hatten sich bei den Lehrgängen des Blasmusikkreisverbands weitergebildet.

Für 30 Jahre aktives Musizieren ehrte Maik Finkbeiner vom Blasmusikkreisverband Freudenstadt Rolf Auch. Als Sohn des ehemaligen Eintracht-Dirigenten Ewald Auch kam Rolf Auch 1986 zur Kapelle. "Bis heute sitzt du, sozusagen, in der letzten Reihe", dankte Simone Schüßler für das große Engagement. Denn Woche für Woche fahre der Musiker von Rottenburg nach Göttelfingen, um an der Probe mitwirken zu können. Er verteile als Schlagwerk-Registerchef auch die Stimmen für das Konzert. "Und man glaubt gar nicht, was das für ein Zeitaufwand sein kann", lobte die Vorsitzende. Seit sieben Jahren sei er zudem Kassenprüfer. Im Namen des Blasmusikkreisverbands überreichte Maik Finkbeiner ihm die Ehrenurkunde und Ehrennadel in Gold. "Eigentlich gibt es von uns einen Karton Wein, aber von deiner Johanna habe ich erfahren, dass ›Schnitzel essen‹ eher deine Leidenschaft ist", sagte Simone Schüßler und gab ihm daher einen Essensgutschein.

Eutingen-Göttelfingen. "New York ist eine tolle Stadt. Endlich sind wir am Broadway angekommen": So leiteten Anne Flaig und Amelie Schweizer von der Jugendkapelle zum ersten Auftritt über. "Beeilt euch, die Show fängt gleich an", rief Jugendleiterin Melanie Deibler. Mit viel Applaus traten die 24 Jugendlichen in weißen Blusen und Hemden sowie roter Weste auf die Bühne.