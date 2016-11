Eutingen Effata: Konzert mit viel Gänsehautfaktor

Weitere Lieder aus dem vielseitigen Repertoire von Effata folgten, die der Chor zum Teil auch schon bei seiner Romreise gesungen hatte (wir berichteten). So war auch die Mehrsprachigkeit der Sänger bei Liedern wie "Tu Sei La Mia Vita" zu erklären. Gewandt drückten sie aber auch Gefühle bei "Strahlen brechen viele aus einem Licht" aus. Den Gänsehautfaktor verstärkten die Musiker wie Bettina Gerster am Saxofon, die bei "Ich traue auf dich" ihre ganze Leidenschaft zum Ausdruck brachte.

Ihr Mann und ehemaliger Kirchengemeinderatsvorsitzender Andreas Gerster unterstrich die Moderne von Effata mit E-Bass-Akkorden. Bernhard Vogl war nicht nur am Cajon zu sehen, sondern zeigte bei "Order My Steps" die Vielfalt der Percussion-Instrumente.

Nachdenklich stimmten auch die Impulse von Carmen Klug, Barbara Hersacher und Bettina Gerster. "Beim nächsten Lied können Sie gerne mitsingen", kündigte Matthias Heid "Lobet den Herrn meine Seele" an. Aus den verschiedenen Ecken der Kirche erklangen Sopran-Stimmen, die vollmundig einstimmten. Langsam ließen die Effata-Sänger das Lied ausklingen, das noch lange im Chorschiff nachschwang.

Schwung kam bei "Jubilate Deo" ins Publikum, bei dem die Tenorstimmen mit den Sopran-Sängern eine Stufe nach der nächsten bestiegen. Matthias Heid hatte sichtlich Spaß, das moderne Liedgut anzustimmen und seinen Chor zu dirigieren. Freude war ebenso beim syrischen Neuzugang Eyad Asmar zu erkennen, der sich bei den englischsprachigen Liedern leichter tat.

Seine Vielseitigkeit zeigte Effata beim Jubiläumskonzert, dessen Eintritt frei war. Der Erlös aus Spenden wird für die Orgelsanierung in der Kirche verwendet. Auf "The Lord Is My Strength" folgten noch zwei weitere Zugaben, mit denen Effata seinen Begleitern für 25 Jahre Treue dankte und die Gäste dann in die Nacht entließ.