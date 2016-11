Eutingen Edeltechniker sind hier klar im Vorteil

Check 2: Ballbehandlung

Hier bewahrheitet sich das, was Ümit Dagestan gesagt hat: Der Ball wird sehr schnell. Wird er nicht präzise angenommen und verarbeitet, ist er weg. Gut für schnelle, wendige Offensivspieler – und schlecht für die Abwehrreihe, der ich im Training angehöre. Daher sieht man den Angreifer öfters nur noch von hinten. Die gepflegte Sense von hinten verbietet sich, da ich die Gastfreundschaft nicht ins Gegenteil verkehren möchte. Gut, dass es früher nur selten Kunstrasen gab, was eher grobmotorischen Kickern zugute kam.»Man muss sich umgewöhnen«, sagt Daniel Müller (22), Abwehrrecke des SV Eutingen. »Das Spiel wird viel schneller und anspruchsvoller. Wir haben aber viele Techniker und denen kommt der Platz entgegen.« Wenn man nicht konzentriert sei, merke man das sofort. Rouven Bühler ergänzt: »Es könnte zum Nachteil für die Gegner werden, dass sie den Platz nicht gewöhnt sind.« Edeltechniker wie Spielertrainer Ümit Dagistan, Spielmacher Sertan Daglar, Sascha Ehrmann oder Marius Weinhardt jedenfalls fühlen sich auf dem neuen Geläuf pudelwohl.

Check 3: Trainingsbetrieb

Ümit Dagestan sorgt dafür, dass seine Jungs auf Trab sind: Aufwärmen, Passübungen mit Laufwegen und anschließend schnelle Spielverlagerungen mit Tempowechseln. Helene Fischers »Atemlos« bekommt da für mich eine ganz neue Bedeutung. Der Puls rast, der Schweiß läuft in Strömen. Immerhin, im Abschlussspiel reicht es für ein Tor. Doch als sich ein Krampf andeutet, schalte ich drei Gänge zurück. Ganz anders die Jungs des SV Eutingen. Bis zur letzten Sekunde wird auf die Tube gedrückt. Schließlich ist am Sonntag Derby gegen den TSV Weitingen – und da will sich jeder für die Startelf empfehlen. Ein weiterer Vorteil im Trainingsalltag: Mit dem neuen Platz und dem benachbarten neuen Kleinspielfeld ist es problemlos möglich, dass die Herren sowie beide Damenmannschaften zeitgleich trainieren und sich nicht auf den Füßen stehen.

Check 4: das Drumherum

Noch ist es ein weiter Weg vom bisherigen Sportheim und den Umkleidekabinen zum Platz. Im Dunkeln muss man aufpassen, dass man in keine Stolperfallen tappt. Doch spätestens, wenn im kommenden Jahr das Sportheim näher an den neuen Platz »verpflanzt« wird, dürfte das Problem gelöst sein.Derzeit wird peinlich genau darauf geachtet, den Platz nicht zu verschmutzen. Bälle, die über den Zaun segeln, werden dort liegen gelassen und erst nach Trainingsende eingesammelt – um eben keinen Dreck auf den Kunstrasen zu bringen.

Check 5: die Nachwehen

Für die Jungs vom SV Eutingen war das Alltag, aber für einen Fußball-Rentner wie mich war es knallhart. Daher rechnete ich am nächsten Morgen mit dem Schlimmsten. Doch bis auf ein wenig Muskelkater ist alles im Lot. Die dämpfenden Eigenschaften des Kunstrasens machen sich positiv bemerkbar. Lediglich das Granulat an den Schuhen und in der Sporttasche ist etwas lästig.

Check 6: Eigenleistungen

Die Mitglieder des SV Eutingen haben unter anderem die alten Zäune abgerissen, Steine verlegt und die Bodenplatte für das neue Verkaufshäuschen erstellt. Heute soll der neue Parkplatz gepflastert werden. Seit den Sommerferien gab es immer wieder etwas zu tun. »Es hat gut geklappt, es kamen immer bis zu 15 Leute«, sagt Raphael Sicker, der die Einsätze koordinierte.

Check 7: die Gemeinde

Der SV Eutingen äußerte im Jahr 2007 erstmals den Wunsch, einen Kunstrasen zu bauen. In der Hauptversammlung 2014 wurde bekannt gegeben, dass das Vorhaben finanziell gestemmt werden kann. Die Kosten für das Kunstrasenspielfeld belaufen sich für die Gemeinde auf 893 000 Euro, wovon der SVE 2180 00 Euro Eigenanteil stellen muss. 75 000 Euro schießt der Württembergische Landessportbund zu. Hinzu kam eine Spendenaktion für Sportplatzflächen, die ebenfalls Geld einbrachte. Die anderen Fußballvereine der Gemeinde – also der TSV Weitingen, der FC Göttelfingen und die SG Rohrdorf/Eckenweiler – können den Kunstrasen nach Anfrage ebenfalls nutzen, beispielsweise in der Saisonvorbereitung nach der Winterpause. Schließlich haben alle Ortsteile für dieses Projekt bezahlt. »Auch Vereine aus anderen Gemeinden können auf uns zukommen, wenn sie den Platz nutzen möchten«, sagt Raphael Sickler.

Fazit:

Eine nicht ganz billige, aber durchaus notwendige Investition, da die bisher zur Verfügung stehenden Plätze nicht ausreichten. Allerdings ist zu hoffen, dass das so bleibt, da der demografische Wandel auch vor Eutingen nicht Halt macht. Umso wichtiger ist es für die Gemeinde, für junge Familien attraktiv zu sein, die wiederum im Verein tätig sein können. Mit dem neuen Sportgelände sammelt die Gemeinde in jedem Fall Pluspunkte und gewinnt an Attraktivität. Davon abgesehen: Morgen, 27. November, zählt es, wenn auch nicht auf dem neuen Kunstrasen. Dann empfängt der TSV Weitingen um 14.30 Uhr den SV Eutingen zum Gäu-Derby. Ob sich da das Training auf dem Kunstrasen bereits bemerkbar macht? Die Antwort gibt es auf dem Platz.