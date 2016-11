Eutingen Edeka hat gegen Norma leicht die Nase vorne

Eutingen. Der Bezirksbeirat sprach sich nach kurzer Diskussion mit einer Empfehlung an den Gemeinderat für einen Vollsortimenter aus. Für die Aufstellung eines Bebauungsplans für den Bau am Ortseingang an der Stuttgarter Straße Richtung Ergenzingen gaben sie ebenfalls grünes Licht mit einer Empfehlung.

"Damit können wir abfließende Kaufkraft nach Horb, Ergenzingen, Nagold und Hochdorf zurückholen", sagte Bürgermeister Armin Jöchle. "Viele Bürger haben sich gemeldet und gesagt, dass sie fast zehn Kilometer mit dem Auto fahren müssen, um einzukaufen", so Jöchle weiter.

Vollsortimenter mit Theke für Metzger- und Bäckereiprodukte