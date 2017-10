Eutingen Durch künstlerische Arbeiten bekannt

Geboren wurde Wolfgang Schmid am 29. Oktober 1937 als Sohn der Eheleute Anton und Anna Schmid. Nach der Volksschule in Weitingen erlernte er den Malerberuf und wechselte 1956 zu Daimler-Benz in Sindelfingen, wo er bis zum Ruhestand beschäftigt war. Für die Vereine engagierte er sich sein Leben lang, wobei seine besondere Leidenschaft vor allem die Narretei war und ist. 40 Jahre lang war er Mitglied des Weitinger Narrenrates und gehörte 45 Jahre dem Vereinsausschuss an. Die Grundidee und Ausgestaltung der Traditionsmaske des "Bettschoner" stammen von ihm. Auch das neue Kleidle für den überarbeiteten "Bettschoner" hat der Zunftmaler Wolfgang Schmid entworfen. Jahrzehntelang fuhr kaum ein Fasnetswagen im Weitinger Umzug mit, den er nicht beschriftet und gestaltet hatte. Auch die Dekoration des Weitinger "Narrentempels" war sein Werk, denn die nüchterne Sporthalle war ihm zu kahl und so verwandelte er sie gekonnt in einen orientalischen Märchentempel. Auch die Dekorationen bei Festen und Konzerten anderer Vereine gestaltete er mit Hingabe und Können.

Im Närrischen Freundschaftsring Neckar-Gäu war Wolfgang Schmid schon bei der Gründungsversammlung dabei. Die Ringzünfte beriet er in Fragen, die Masken und Häs betrafen, in seiner Funktion als Mitglied der Brauchtumskommission, der er 30 Jahre lang angehörte. Auch die Wappentafeln, die bei jedem Ringtreffen das Bühnenbild zieren, entstammen seiner Hand. Erhaltung und Pflege des Brauchtums liegen dem Jubilar am Herzen, folgerichtig ist er seit 1982 Mitglied im Förderkreis "Weitinger Hoamet" und gehörte viele Jahre dem Vereinsausschuss an. Über 30 Jahre war er zudem im Vereinsausschuss des Männergesangvereins "Liederkranz" Vertreter der fördernden Mitglieder. 1951 war der Jubilar in den Musikverein aktiv eingetreten, seinerzeit zusammen mit seinem Jahrgänger Gebhard Fischer, dem heutigen Ehrenvorsitzenden der Musiker. Beim TSV spielte er aktiv Fußball. Nach der AH-Zeit schloss sich die passive Mitgliedschaft an. Zwischenzeitlich ist er in allen genannten Vereinen Ehrenmitglied, beim Närrischen Freundschaftsring und bei den Bettschonern zudem sogar Ehrennarr. Der Jubilar trifft sich an jedem ersten Mittwoch im Monat im Löwen mit seinen Jahrgängern und hat auch sonst noch regen Kontakt zu Freunden und den Vereinen.

Privat liegt Wolfgang Schmid neben Familie und Vereinen besonders sein Garten am Herzen. Vor allem im Winterhalbjahr widmete er sich früher der Öl- und Bauernmalerei. Auch seine Fähigkeit, kunstvoll alte Schriften zu schreiben, ist weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannt. Derzeit ruht die Malerei etwas, aber ihn fuchst es schon, wieder zu Pinsel und Farben zu greifen – "es sind noch so viele gute Pinsel im Haus", meint er augenzwinkernd. Umso mehr kümmert er sich aber um Garten und Blumen, wovon die Farbenpracht im und ums Haus zeugt.