Eutingen Doping für das Selbstvertrauen

Schulförderverein leistet ganze Arbeit

Aufgrund der praktischen Beispiele und der kindgerechten Gestaltung hat der Förderverein "Mein Körper gehört mir!" zum zweiten Mal an die Grundschule geholt. "Es ist nicht einfach, so ein Projekt zu stemmen", beschreibt Nadine Dreher vom Vorstand des Schulfördervereins, dass die finanziellen Mittel begrenzt seien. Der Förderverein habe sich neu aufgestellt und bereits einige Aktionen umgesetzt, sei aber noch in der Entwicklungsphase.

70 Mitglieder bringen sich finanziell in die Projekte wie die Unterstützung des Lesewettbewerbs, der Aktionstage oder der Eisaktion am Sporttag ein. Dazu würden Sonderaktionen wie die Anschaffung von Büchern und Sitzsäcke für die Schulbücherei vom Förderverein gemeistert. "Dafür brauchen wir jedoch Mitglieder", sagt Vorsitzender Knut Maier. Beim Treffen mit Jochen Renk und Holger Korneffel von der Kreissparkasse präsentierte sich der Förderverein mit der Leitung der Eutinger Grundschule geschlossen.

"Das zeigt, wie wichtig uns das Projekt ist", erklärten Schulleiter Jürgen Sroka und Konrektor Gerhard Dickenherr. Nur so könne man geschlossen dafür einstehen, dass das Projekt auch für die kommenden Dritt- und Viertklässler angeboten werden könne. Daher suche der Schulförderverein bereits jetzt Unterstützer für das kommende Mal. "Wir sind eine der wenigen Grundschulen in der Region, die ›Mein Körper gehört mir!‹ anbieten", erklärt Nadine Dreher.

Ihres Erachtens sei das Theaterstück an der Grundschule nicht wegzudenken, weil es Tabuthemen entschlüssle und für jedes Kind zugänglich mache. Würde die finanzielle Unterstützung fehlen, müsste von den Schülern Eintritt verlangt werden, was aufgrund des finanziellen Aspekts zur Ausgrenzung sozial Schwächerer führen könnte.

Der Schulförderverein und die Grundschule Eutingen zeigen sich daher über die finanzielle Unterstützung dankbar. Der Elternabend zu "Mein Körper gehört mir!" findet am Donnerstag, 23. März, in der Grundschule statt.

Nach diesem startet das Theaterprojekt "Mein Körper gehört mir!", an dem alle Dritt- und Viertklässler der Grundschule Eutingen kostenlos teilnehmen. Das soll in Zukunft auch so bleiben, wünscht sich der Schulförderverein, der sich dafür einsetzt.