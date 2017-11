Eutingen Diskussionen nicht nur um den Adler

Der Ortskern mit der Markthalle und dem Rathausplatz, einschließlich des denkmalgeschützten ehemaligen Brauerei-Gasthofs Adler und dessen noch offene Zukunft nahm breiten Raum bei den diskutierten Themen ein.

Im Anschluss an das opulente Festessen wurde dann in gemütlicher Runde beim Austausch von vielen alten und amüsanten Erinnerungen gehörig gescherzt. Die meisten auswärts Verheirateten kehren zwar regelmäßig zur Fasnet oder zu den Weitinger Heimattagen in die alte Heimat zurück, doch zukünftig will man sich jährlich treffen.