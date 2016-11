Eutingen Discounter Norma schaut in die Röhre

Ähnlich sah es Sebastian Lazar. Es gehe darum, für den Kunden viele Möglichkeiten zu schaffen, auch wenn dies die Konkurrenz zu den schon bestehenden Einzelhändlern erhöhe. Daher sei er eindeutig für den Vollsortimenter, "aber letztendlich entscheiden die Kunden und nicht der Gemeinderat, welches Geschäft auf Dauer eine Zukunft hat", so Lazar.

Horst Niessner hatte das Ohr ganz nah am Volk. So habe er die vergangenen Wochen immer wieder Bürger gefragt, welche Form bevorzugt werde. "Von zehn haben neun gesagt, ihnen wäre ein Vollsortimenter lieber", sagte Niessner. Daher werde auch er dafür abstimmen.

Bürgermeister Armin Jöchle warf die Frage auf, ob man für Einzelinteressen oder den Willen der Mehrheit der Bürger da sei. Er entschied sich für Letzteres und stimmte ebenfalls für den Vollsortimenter.

Leicht fiel ihm die Entscheidung aber auch nicht, da Norma sehr großes Interesse an dem Verbrauchermarkt am Ortseingang aus Richtung Ergenzingen gezeigt hatte. Chancen und Risiken würden nahe beieinander liegen, auch für die schon bestehenden Einzelhändler. Wer gut aufgestellt sei, dürfte aber keine Probleme bekommen, so seine Prognose. Zudem bestehe die Möglichkeit, dass Kunden des Einkaufsmarkts in diesem Zuge auch andere Einzelhändler aufsuchten.

Eutingen stehe zudem im Wettbewerb mit anderen Gemeinden. Dazu zählten auch attraktive Einkaufsmöglichkeiten. "Ziel ist es, die Kaufkraft zurück zu holen, die derzeit nach Horb, Hochdorf, Bondorf, Ergenzingen und Rottenburg abfließt", gab Jöchle die Richtung vor. Alleine in Ergenzingen gebe es Einkaufsflächen auf 2600 Quadratmetern. In Eutingen sollen es maximal 1400 Quadratmeter werden.

Die Entscheidung sei aber noch nicht endgültig, stellte der Bürgermeister klar. Es hänge noch von den Grundstücksverhandlungen und dem Bebauungsplanverfahren ab.