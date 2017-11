Eutingen Dirigent setzt viele spannende Akzente

Daher folgte passend dazu das irische Lied "An Irish Blessing". Wer die englischen Lieder nicht verstand, konnte auf der Leinwand die Übersetzung nachlesen. Zum Mitfühlen trug Birgit Müller den Liedtext von "Halleluja" vor: "Ich habe gehört, dass es ein geheimer Akkord war, den David spielte und der Gott gefiel. Aber du machst dir nicht wirklich viel aus Musik, oder? Es geht so: Die Quarte, die Quinte, Moll runter, Dur rauf. Der verwirrte König komponierte Halleluja."

Was die Eutingerin thematisierte, bekamen die Gäste in der Kirche zu hören. Gänsehaut schien auch bei "Didn’t My Lord Deliver Daniel" aufzukommen. Claudia Belz beschäftigte sich mit dem Begriff "Deep River", der als Übergang vom Leben zum Tod in das Reich Gottes und dem Fluss Jordan gesehen wird.

Auch war das gesungene "Überqueren des tiefen Flusses" einst Geheimcode einer Flucht über den Grenzfluss Ohio, in die sklavenfreien Nordstaaten der USA. Damit machte sie auf das gleichnamige "Deep River" hin.

"Bless The Lord" und "Amen" sangen Chorisma mit den Besuchern. "Wenn du müde bist und dir klein vorkommst, die Tränen in den Augen stehen", wies Susanne Henning auf das Lied "Bridge Over Troubled Water" (Brücke über stürmischem Wasser) hin. "Das war echt super, dass die englischen Lieder übersetzt wurden. So hab ich auch was verstanden", freuten sich einige ältere Eutinger. Ihnen hatte das Konzert sehr gut gefallen: "Es war für jeden was dabei." Sie stimmten zu, dass Chorisma sich unter Patrick Rützel neu entwickelt hatte.

Großen Dank richtete Andrea Präg an den neuen Dirigenten, die Musiker, alle Gäste, der Kirchengemeinde für die Location sowie allen Helfern. Eintritt wurde nicht erhoben, Chorisma sammelte Spenden für die Chorarbeit. Im Bewirtungszelt übernahm die Musikkapelle Eutingen, wo sich die Gäste noch austauschen konnten und den Abend ausklingen ließen.