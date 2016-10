Eutingen Die zweite Halbzeit soll schon bald beginnen

Damit steht der erste Bauabschnitt kurz vor dem Abschluss. In Weitingen hatte man gehofft, dass man Außen- und Innenrenovierung in einem Aufwasch hätte erledigen können. Da jedoch die Kosten bei stolzen 1,2 Millionen liegen, setzte das Bischöfliche Ordinariat zwei Bauabschnitte an. Da die letzte große Renovierung bereits 30 Jahre zurück liegt, muss nun wieder angepackt werden.

Für den ersten Abschnitt – also die Dachstuhlsanierung und die weiteren Arbeiten im Außenbereich – fallen 677 000 Euro an. Die Diözese übernimmt davon 488 000 Euro, den Rest muss die Kirchengemeinde aufbringen durch Haushaltsmittel, Schuldenaufnahme und Rücklagen. Zudem müssen 67 000 Euro aus Spenden finanziert werden. Hier sind die Mitglieder der Kirchengemeinde fleißig. So werden Feste, Aktionen und Silberne Sonntage veranstaltet, um den Betrag zu erwirtschaften. Die nächste Spendenmöglichkeit gibt es beispielsweise beim Kirchenpatrozinium, das am Sonntag, 13. November, gefeiert wird. Hier wird Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen serviert. Der Erlös kommt der Kirchenrenovierung zugute.

Bestimmte Arbeiten dürfen an dem denkmalgeschützten Gebäude übrigens nur von Restauratoren ausgeführt werden. Da das Gebäude historisch wertvoll ist, wird die Sanierung mit 45 900 Euro aus dem Denkmalförderprogramm des Landes gefördert.

Für den zweiten Bauabschnitt sind Ausgaben von 523 000 Euro vorgesehen, sofern es zu keinen unliebsamen Überraschungen kommt. Der Antrag für die Innenrenovierung liegt derzeit bei der Diözese zur Prüfung, informiert Bärbel Teufel, die sich den Posten der zweiten Vorsitzenden des Kirchengemeinderates mit Maritha Schmitt teilt. In der Kirchengemeinde hoffe man natürlich auf einen positiven Bescheid. Im Dezember herrscht in diesem Punkt Klarheit.

Dann könnte es ganz schnell gehen: Es werden Angebote eingeholt und im Februar oder März könnten die Arbeiten dann bereits starten.

Dann müssten die Gottesdienste komplett in die Kapelle verlegt werden. Derzeit werden die Gottesdienste unter der Woche bereits dort zelebriert, am Wochenende finden diese noch in der Kirche statt. Etwas Kopfzerbrechen bereitet noch die kommende Erstkommunion, sollte diese in den Zeitraum der Bauarbeiten fallen. Dann müsste man wohl nach Rohrdorf oder Eutingen ausweichen. In drei bis sechs Monaten sollen die Arbeiten im zweiten Abschnitt dann erledigt sein.

Liedanzeige ist beschädigt

Zu tun gibt es wieder genügend. Die 30 Jahre alte Liedanzeige ist beschädigt. "Für sie gibt es keine Ersatzteile mehr, daher wird sie ausgetauscht", sagt Bärbel Teufel. Auch die Lautsprecheranlage ist alles andere als taufrisch und knackt bedenklich. Daher wird auch diese erneuert. Hinzu kommt die Beleuchtung, beispielsweise im Altarbereich, die auf ein neueres System umgestellt wird.

In Mitleidenschaft gezogen wurden auch die Mauern, die Schäden aufgrund von Feuchtigkeit aufweisen. Der Putz soll weggeschlagen und das Ganze dann neu isoliert werden. Zudem hat das Mauerwerk Risse – insbesondere über den Fenstern.

"Erst haben wir gedacht, man müsste nur die Elektrik erneuern. Doch dann haben wir das Dach genauer angeschaut", erzählt Bärbel Teufel. Dort waren viele Balken schadhaft und das Tragwerk musste ertüchtigt werden. Ursprünglich dachte man, mit 150 00 Euro wäre es getan. Nun ist man bei 1,2 Millionen Euro angekommen. "Danach haben wir dann hoffentlich Ruhe", sagt Bärbel Teufel.