Eutingen Die hellgrüne Optik wirkt

Schwarze Gummischicht bildet den Untergrund

Unter dem Kunstrasen befindet sich eine schwarze Gummischicht, die von Passanten manchmal als Teer angesehen wurde – was nicht stimmt. Die Schicht bildet den Untergrund der beiden Spielfelder.

"Wir liegen gut in der Zeit. Ich denke, dass wir im November fertig werden", erklärt Fischer. Er hebt auch die hohe Eigenleistung der mannstarken Mitglieder des SV Eutingen hervor. Diese hatten im Zweischicht-System die Flächen rund um den Kunstrasen gepflastert.

Nun würden die Pflasterarbeiten am bisherigen Sportplatz folgen. In den nächsten Wochen führen die Unternehmen vor Ort die Unterdickung zum Talbach durch, die des Sportheims folgen später.

Im Herbst wird das Baugesuch für das Sportheim eingereicht, Anfang nächsten Jahres sollen die Arbeiten beginnen. "Auch dabei steht für den SV Eutingen viel Eigenleistung an", sagt Fischer, der mit der Sportheimerrichtung 2017/18 rechnet.

Der Spielplatz werde eventuell im Oktober abgebaut und könnte Anfang nächsten Jahres im Zuge der Installation des Beachvolleyballfeldes aufgebaut werden. Ebenso würden die Bäume an der Straße weichen. Es geht also in großen Schritten voran, damit der SV Eutingen zusammen mit der Gemeinde die Inbetriebnahme des Kunstrasenspielfeldes im November vornehmen kann.