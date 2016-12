Eutingen Die Helfer müssen noch viel auspacken

Unterstützt wurde das Team von Mitarbeitern der Fachstelle für öffentliches Büchereiwesen des Regierungspräsidiums Karlsruhe. Bis zur Eröffnung Ende Januar kommt noch viel Arbeit auf das neue Team zu, das jedes Buch etikettieren, zum Teil einbinden und dann erfassen muss. Das bisherige System mit Ausleihkarten wird abgeschafft und durch ein modernes und PC-basierendes abgelöst. "Da muss ich mich aber erst reinarbeiten", erklärt Hans Viktor Urban, der die bisherige Bücherei im Eutinger Rathaus alleine leitete.

Über einen Aufruf und im Zuge der Umgestaltung der Gemeindebücherei fanden sich im Oktober weitere Interessierte, die bei der Neuausrichtung mitwirken. Gemeinsam wollen sie eine moderne Bücherei einrichten, deren Angebot sich sowohl an Kinder und Jugendliche, aber auch an Erwachsene richtet. Eine Zeitschriftenecke wird geschaffen, in der Themen wie Finanzen, Leben und Lifestyle behandelt werden.

Wie die Gestaltung des ehemaligen Klassenzimmers sonst noch aussehen soll, bleibt offen. Das Büchereiteam verspricht eine attraktive und modern gestaltete Bücherei. Ein hellgrüner Tisch könnte als Lese-Ecke eingerichtet werden. Aktuell etikettiert das Büchereiteam die Bücher dort, wobei es von Monika Bauer unterstützt wird. Die Erfahrungen der Leiterin der Stadtbücherei nimmt das Team dankbar an. Synergie-Effekte können so entstehen.

Mit viel Engagement und Freude bringt sich Monika Bauer in Eutingen ein. Bei der Digitalisierung hilft sie dem Team und steht auch sonst mit Rat und Tat zur Seite. So auch bei der Auswahl der kindgerechten Literatur, die momentan die Regale im Nebenraum füllt. Die Kinder- und Jugendbücher mit bunten Bildern und Erklärungen fallen regelrecht ins Auge. "Für jeden ist was dabei", ist sich Hans Viktor Urban sicher.

Die Öffnungszeiten sollen auf drei Tage in der Woche ausgeweitet werden, nähere Infos will das Team noch bekannt geben. So sollen die Krabbelgruppe oder die Senioren während ihrer Treffen im Gemeindezentrum die Möglichkeit zur Ausleihe bekommen. Die Anschaffung neuer Medien, wie Hörbücher oder DVD, sind im zweiten Schritt geplant.

Aktuell arbeiten alle auf die Neueröffnung und die Einweihung des Bürgerzentrums hin, denn in dessen Rahmen soll die Gemeindebücherei in den neuen Räumen präsentiert werden.