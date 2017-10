Eutingen Die Geschichte im Theater

"Es wurde über eine Art Naturtheater nachgedacht", erzählte Bürgermeister Armin Jöchle. "Da haben wir uns inspirieren lassen." Man könne vier oder fünf herausragende Ereignisse, wie die Schenkung in Lorsch, Verhandlungen vor dem Vogtgericht und die Auswanderungen nach Ungarn oder in die USA "erzählen" lassen und dies mit (Laien-)Schauspielern ergänzen und so die Geschichte der Gemeinde erlebbar machen. "Die Veranstaltung soll im Freien und am Rathaus stattfinden, 350 Sitzplätze können da angeboten werden", so Jöchle.