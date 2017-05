Eutingen Dicker Brocken: Sanierung "des Adlers"

Ideal: ein "Liebhaber" mit viel Geld

Ortsvorsteher Roland Raible formulierte es so: "Es braucht einen Liebhaber". Und er schob hinterher: "Und viel Geld". Die Gemeinde habe bereits eine Anfrage erhalten, ob sie an einem Kauf des Gebäudes interessiert sei. "Das wäre ein echter Kraftakt", sagte Raible, ohne eine Summe zu nennen, die in die Hand genommen werden müsste.

Klar ist aber, dass ein Erwerb der bestehenden Gebäude und Flächen nur ein erster Schritt wäre. Deutlich mehr müsste dann für eine Sanierung oder eine andere Nutzung investiert werden – sofern der Denkmalschutz keinen Strich durch die Rechnung macht. Denkbar wäre aber, dass Mittel aus dem Sanierungsprogramm verwendet werden, in dessen Fläche der "Adler" liegt.