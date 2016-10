Eutingen Deutsche Lieder sind Trumpf in der Halle

Eutingen. Die Aufregung im Umkleideraum ist groß. In wenigen Minuten startet das rund zweistündige Programm von Chorisma, das zum letzten Mal unter der Regie von Dirigent Michael Grüber stattfinden wird.

Der Horber will sich neuen Herausforderungen stellen und hat daher am heutigen Abend schon einen potenziellen Dirigenten im Zuschauerraum platziert. "Wir wissen nicht, wer es ist", erklärt Schriftführerin Marianne Fleckenstein und huscht in Richtung Bühne. Dort warten Schlagzeuger Marc Müller, Bassist Karl-Heinz Sommer und neu dabei, Pianist Nico Lutz. Mit "Tage wie diese" beginnen die 21 Chorisma-Sänger den Abend in der geschmückten Halle.

Sinnbilder für das Programm haben die Sänger gebastelt und dort aufgehängt. So sind an der rechten Hallenseite schwarz-weiße Pianotasten zu sehen, die zu Udo Jürgens "Mit 66 Jahren" passen. Dafür haben sich die Chorisma-Männer in Leder- und Jeansjacke geworfen, um noch einmal an ihre Jugend zu erinnern. Viel Applaus bekommen die Sänger für ihren Abend mit deutschen Hits aus den vergangenen Jahrzehnten, an dem Lieder wie "Weit, weit weg" oder "Ohne dich schlaf ich heut Nacht nicht ein" nicht fehlen dürfen.