Eutingen Der größte Fehler: nichts machen

Die Hemmschwelle abzubauen und an die drei neuen AED-Geräte in der Gemeinde heranzuführen, war das Ziel von Stephan Stroh. Der leitende Luftrettungsassistent und Notfallsanitäter bei der Björn-Steiger-Stiftung gab sein Wissen an rund 50 Bürger der Gemeinde weiter.