Eutingen Das "Zuckerle" zweiter Anschluss bleibt Wunschdenken

Die Gemeinde, so Jöchle, habe am Rande des bisherigen Gebietes Flächen zugekauft, die nun in den Bebauungsplan einbezogen werden sollten. Hierzu zählen Flächen hinter dem Umspannwerk und die Fläche des Stellwerks II. So könne der Ringschluss weiter hinten als geplant, also nahe des Stellwerks, verwirklicht werden. Es gebe Kaufinteressenten für Gewerbeflächen, daher solle die Straße im Frühjahr gebaut werden, erklärte Jöchle. Hinzu kommt ein Retentionsbecken unterhalb des Garagenparks und eines beim Regenauslass hinter dem Stellwerk II.

Vermutlich, so Jöchle, werde es eine zweite öffentliche Auslegung geben, wo auch die Gemeinderäte ihre Anregungen einbringen könnten.

Tobias Plaz fragte nach, wie es mit denkmalgeschützten Stellwerk II weiter gehen solle, das nicht abgerissen werden könne. Dieses und die angrenzende Fläche sollen in das Gewerbegebiet einbezogen werden, erklärte Jöchle. Allerdings werde es wohl etwas mehr Zeit brauchen, bis man die Fläche an einen Gewerbetreibenden vermarkten könne – zumal dort auch zwei Wasserleitungen der Gäuwasserversorgung durchlaufen.