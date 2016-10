Eutingen "Das weckt in mir die Lebensgeister"

"Ich sehe immer wieder Dinge und probiere sie dann einfach aus"

Seit jungen Jahren ist sie naturverbunden, arbeitet als Floristin und hat sich in der Kräuterkunde ein fundiertes Wissen angeschafft. In Kursen konnte sie Erfahrungen sammeln, sich und ihr Talent in der Natur sowie mit deren Produkten ausprobieren.

Kochen mit Kräutern, Balsam und Cremes erstellen – über die Grundelemente der Kräuterkunde ist Claudia Sandler schon längst hinausgewachsen. "Ich sehe immer wieder Dinge und probiere sie dann einfach aus. Man kann auch ein gewohntes Rezept verfeinern und umschreiben", erinnert sie sich an ihre jüngste Aktion: Ein Deoroller aus Naturprodukten. Mal geschwind zusammengemixt ist die durchsichtige Flüssigkeit mit angegebenem 24-Stunden-Schutz nicht. Allein die Zutaten haben es in sich. So muss Claudia Sandler bereits im Sommer Blätter, beispielsweise von einer Zitronen-Melissen-Minze sammeln, und diese nach einem speziellen Verfahren mehrmals mit heißem Wasser überbrühen.