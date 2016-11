Eutingen "Das war gigantisch – ein echter Traum!"

"Wir können nicht früh genug mit der Bewegung der Kinder anfangen", wusste die Fachfrau aus der Erfahrung vieler Kurse, die sie schon lange anbietet. "Schon im Kindesalter kann man eine Tendenz erkennen, wohin sich das Kind entwickelt – ob es mehr in Richtung Tanzen, Turnen oder Fußball geht." Kieferle erklärte weiter, dass die Kinder durch das Kinderturnen in ihrer ganzen Ausprägung viel sicherer in ihren Bewegungen werden, dass sich Bewegungsabläufe im Muskelgedächtnis verfestigen und dass sich dadurch Ängste abbauen. "Auch die Sozialkompetenz verbessert sich durch das gemeinsame klettern, hüpfen, kriechen oder steigen."

Und all diese Bewegungsabläufe konnten am Sonntag in vielfältiger Form in dem großen Übungsparcours der Korntalhalle trainiert und ausprobiert werden. Viele der Eltern, die ihre Kinder begleiteten, gaben Hilfestellung und passten auf, dass ja nichts passiert.

Um den restlichen "Kinder-Fan-Club", der meistens aus einem kompletten Elternpaar bestand, kümmerte sich Elke Kretz von der Aerobic-Abteilung mit ihrem Team, die sich um die Bewirtung der Gäste kümmerte. Alle Wünsche konnten jedoch nicht erfüllt werden. Zwei Mütter vermissten eine Art Empore, auf der sie bei Kaffee und Kuchen in aller Ruhe dem Treiben ihrer Sprösslinge hätten zuschauen können. Gab’s aber nicht und deshalb blieben nur die Optionen Sportheim oder Stehen in der Halle übrig, denn alles was wie Sitzgelegenheiten aussah, das waren in Wirklichkeit Gegenstände, die zu dem Abenteuer-Turn-Paradies gehörten.