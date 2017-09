Eutingen Das Verkehrschaos ist zurück

Eisele erklärt, dass das Straßenbauamt stark eingespannt sei. Zudem müsse auf das Wetter Rücksicht genommen werden. Denn teilweise würde die Straße abgefräst und mit bituminösem Heißmischgut gefüllt. Klappernde Kanaldeckel und Unebenheiten würden dann beseitigt werden. Die Stellen würden nacheinander abgefräst, weil die Maschinen vor Ort seien. Weniger Verkehr fließe in dieser Zeit durch Eutingen, da eine Umleitung ausgeschildert sei. Am Montagmorgen war der Bereich Ampel am türkischen Feinkostgeschäft nur für den Verkehr aus Richtung Ergenzingen kommend frei. Die Verkehrsteilnehmer aus Richtung Bildechingen kommend mussten nach der Apotheke rechts über die Marktstraße und Bahnhofstraße Richtung Rohrdorf fahren – ein Bild, das den Eutingern aus der Sommerzeit bekannt ist. "Macht man was, gibt es welche, die sich ärgern. Macht man nichts, ärgern sich andere. Es wird immer Zeitpunkte geben, in denen es nicht recht ist", erklärt Sabine Eisele. Sie hat jedoch auch eine gute Nachricht: Sollte das Wetter trocken bleiben, könnte die Baustelle am Mittwochnachmittag verschwinden. Und am Montag sah es danach aus, als ob dieser Plan aufgehen könnte.