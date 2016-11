Eutingen Das Vereinsleben stark bereichert

Eutingen-Weitingen. Hans Rainer wurde in Aicha vorm Wald in Niederbayern (bei Passau) geboren. Die Mutter war Flüchtling aus Schlesien und kam als Evangelische ins stock-katholische Niederbayern, was damals nicht ganz konfliktfrei war.

Der junge Hans Rainer wuchs jedoch bis zur zweiten Klasse "sozusagen katholisch" auf, weil er einfach mit den anderen Kindern in Kirche und Religionsunterricht ging. Als dann ein evangelischer Pfarrer dort eingesetzt wurde und "seine Schäfchen sammelte", war es damit vorbei und er musste zum Reli-Unterricht ins 25 Kilometer entfernte Vilshofen – was damals ohne die heutige Verkehrsinfrastruktur nicht ganz einfach war, so Rainer, aber "so wurde ich dann evangelisch".

Ab 1956 wuchs er mit der nunmehr zusammengeführten Familie in Stuttgart auf, machte eine Ausbildung als KFZ-Mechaniker und lernte in der Tanzbar "Hela-Bar" unweit des Wagenburgtunnels seine spätere Frau kennen.