Eutingen Das Team um vier Neue ergänzt

Eine Klasse mehr als im vergangenen Schuljahr

Alisa Bernhart arbeitete zuvor als Lehreranwärterin in Vöhringen. An der PH in Weingarten hat sie Lehramt mit Hauptrichtung Sport studiert. Die 25-Jährige ist Klassenlehrerin der 2c.

"Wir freuen uns, solche engagierte Kräfte gefunden zu haben, die sich bereits jetzt schon gut eingearbeitet haben", sagt Jürgen Sroka. Die Neuen seien von den Kollegen gut aufgenommen worden und würden das bewährte Team perfekt ergänzen.

Zum neuen Schuljahr hat die Grundschule Eutingen mit Außenstelle Weitingen eine Klasse mehr, was aber nicht am starken Anstieg der Schülerzahl liege, sondern am Klassenteiler. Die vier neuen Lehrerinnen seien aufgrund der Weggänge und zeitweisen Ausfälle gekommen.

Susanna Friedel befindet sich im Erziehungsurlaub. Heike Schwanzer-Weinrebe trat nach 42 Jahren ihren Ruhestand an. Die langjährige Lehrerin an der Grundschule in Weitingen hatte ihr Abitur in Reutlingen gemacht, an der PH in Freiburg in den Fächern Sport, Mathematik und Psychologie den Stufenschwerpunkt Grundschule gewählt und 1975 ihre erste Dienstprüfung abgeschlossen. Sie zog um nach Ditzingen, um eine Dienststelle in Stuttgart anzunehmen. Von 42 Jahren unterrichtete sie 35 Jahre an der früheren Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule in Eutingen. Die meiste Zeit war sie jedoch in Weitingen tätig.