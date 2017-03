Eutingen Damen 40 sind auch nach dem Aufstieg erfolgshungrig

Erwähnung fand auch das Jux-Turnier, das als "Hoamet-Ersatz-Bespaßung" ins Leben gerufen wurde, und bei dem vor allem Nicht-Mitglieder antraten. Bei idealem Wetter spielten zwölf Männerdoppel in drei Gruppen, bis Dieter Dreher und Frank Schellhammer als Sieger feststanden, was danach noch ausgiebig gefeiert wurde. Beim 14. Gäu-Oldie-Turnier im Oktober lieferten sich 17 Doppel-Paarungen grandiose Spiele.

Für den Sommer haben TA Rohrdorf/TC Weitingen ähnlich viele Mannschaften gemeldet, zum dritten Mal auch eine Mixed-Mannschaft. Das Eröffnungsturnier in Rohrdorf findet am 22. und 23. April statt. In Weitingen gibt es zur Eröffnung am 6. Mai ein Eltern-Kind-Turnier, verbunden mit der Einweihung des sanierten Clubheims.

Die Einzelmeisterschaften finden in Weitingen vom 15. bis 17. Juni statt. Am 26. August steigt das Jux-Turnier. Die Doppelmeisterschaften hat Rohrdorf am 16. und 17. September geplant. Das Gäu-Oldie-Turnier wird am 7. und 8. Oktober ausgetragen. Dankesworte gab es an die TA Rohrdorf für die sehr gute Zusammenarbeit.

Die Jugendleiterinnen Heidi Katz und Susanne Hofmann berichteten über die Jugendaktivitäten und viele sportliche Erfolge der Mannschaften in den unterschiedlichen Altersklassen.

Das Eltern-Kind-Turnier kam super an. Das Projekt Kooperation Schule und Verein betreut die Tennisschule Hofmann, die auch das gesamte Jugendtraining durchführt.