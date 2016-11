Eutingen "Da ist dir der Arm eingeschlafen"

Mit den Jahren nahmen nicht nur die Besucherzahlen ab, auch wurden diese immer älter und älter. "Wir mussten früher zum damaligen ›Heldengedenktag‹", erinnern sich die Älteren. Während heute nachdenklich stimmende Reden und Friedensbekundungen ausgesprochen werden, ging es während des Zweiten Weltkrieges um die Festigung des Deutschen Volkes. Die Gefallenen und Vermissten der Weltkriege waren Helden, was aus den Reden herauszuhören war.

"Ich erinnere mich noch ganz genau an die Rede von Major Emil von Marchtaler", sagt der heute 80-jährige Siegfried Sedelmaier, dessen Vater aus dem Krieg nicht mehr heimgekehrt war. Das Monokel am Auge, einen langen Kittel sowie Gamaschen zeichneten den in Eutingen stationierten Major aus. Dieser habe mit vollem Stolz gesprochen: "Grau und alt sind wir geworden. Viele junge Kameraden sind gefallen. Der Allmächtige hat sie aber nicht vergessen."

Der gut gefüllte Platz vor der Kirche erstarrte kurz, fühlten sich die Eutinger stärker verbunden als heute, weiß auch Siegfried Sedelmaier. Den Ersten Weltkrieg hatte so mancher Eutinger noch miterlebt und der Zweite tobte gerade. Das war deutlich an der Kleidung mit dem Hakenkreuz zu sehen. Einige Soldaten wiesen ebenso daraufhin. Über allem schwebte der Nationalsozialismus. Denn während des Krieges wurden dann auch alle drei Strophen des Deutschlandlieds gesungen. "Da ist dir der Arm eingeschlafen", weiß Siegfried Sedelmaier. Der Christ hat auch noch ganz genau in Erinnerung, dass Pfarrer Hägele an der Kirche stehen bleiben musste.