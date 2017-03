Eutingen Conny Conrad – Ist er der neue Dieter Bohlen?

Von da an ging alles Schlag auf Schlag. Im Januar war das erste Album fertig, am 3. März wurde es von Timezone Records veröffentlicht. Das Gemeinschaftswerk der beiden Künstler trägt den Namen "Come into My Life". Dawidowsky sagt stolz: "Ich bin jetzt also digital unsterblich. Das ist schon ein Erfolg an sich." Ab morgen, 10. März, sind seine Lieder auch bei Download- und Streamingportalen erhältlich. "Das Album steht bereits jetzt auf Platz drei in den Vorverkaufscharts der Firma Timezone Records", heißt es von Musikproduzent Conrad.

Auf "Come into My Life" finden sich acht englische Lieder, darunter ein Liebeslied. "Ich wollte keine traurige CD, keinen Herzschmerz verbreiten", so Dawidowsky. "Die Leute sollen sich zu meiner Musik bewegen können." In einem der Lieder gehe es um die Tristesse der Großstadt, die Oberflächlichkeit. In einem anderen darum, mal ganz oben und mal ganz unten zu sein: Das habe Dawidowsky selbst erlebt. Sechs der Lieder stammen aus seiner Feder, zwei sind von Conny Conrad. Bass und Gitarre habe dieser selbst eingespielt. Dawidowsky spiele zwar auch Gitarre, jedoch nicht auf seinem Erstlingswerk.

Mit den Liedern wollten die beiden Männer in die "funky Richtung" gehen, in Richtung Maroon 5, so Conrad. Für ihn sei die Entstehung eines Werks jedes Mal ein kreativer Prozess. "Man weiß am Anfang noch nicht, wie es sich am Schluss anhören wird."

Als Rampensau bringt der Sänger viel Erfahrung mit

Conrad, der schon lange im Business ist, sagt: "Dawidowsky hat eine dieser Stimmen – die mag man oder nicht. So wie die Stimme von Joe Cocker." Auf den Wiedererkennungswert komme es ihm an. Er ist überzeugt, dass das Album einschlägt wie eine Bombe. "In vielen Fällen ist man vorsichtig und bietet zuerst nur den Download an", sagt er. "Hier ist es andersrum – zuerst die CD, dann die Download- und Streamingportale." Auch fürs zweite Album mangele es nicht an Ideen. Dawidowsky sagt: "Ich erfinde mich ständig neu: Das ist leben!"

Sein Name Dawidowsky ist tatsächlich nicht erfunden, sondern sein richtiger Nachname; Vorname: Lothar. Der Newcomer – der übrigens "keine 25 mehr" ist, wie er selbst sagt, sondern zur Generation 50 plus gehöre – wohnt in Eckenweiler. "Endlich mal wieder einer ums Eck", formuliert es Conrad. "Auch da gibt’s mutmaßliche Stars."

Auf die Frage, wie es nun für den Newcomer weitergehe, antwortet Dawidowsky: "Live-Auftritte sind jetzt wichtig. Kontakte knüpfen mit Veranstaltern, Radio und Fernsehen steht an." Promotion eben.

"Er ist eine Rampensau", betont auch Conny Conrads Frau Sally. Kein Wunder, hat er doch rund 25 Jahre als Model gearbeitet – und das auch auf dem Laufsteg. Conrad ergänzt: "Zuletzt war er das Gesicht von Trigema."