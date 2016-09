Eutingen Conny Conrad gibt Konzert auf Mallorca

Um genau zu sein, war er in der Show von Willi Meyer zu Gast, wo er bereits zum vierten Mal Station machte. Meyers Name hat einen sehr guten Klang in der Branche, produzierte er doch beispielsweise bereits Künstler wie Jürgen Drews, Mickie Krause oder Daniela Katzenberger. Zudem schrieb er viele Songs für Peter Maffay. "Willi Meyer lebt für die Musik", sagt Conrad.

In den Wintermonaten veranstaltet Meyer in Duisburg Konzerte. Im vergangenen Dezember spielte Conny Conrad bei dessen Weihnachtskonzert und dabei lud ihn Meyer für diesen Sommer nach Mallorca ein – und zwar in dessen Show "Musik & Talk", wo übrigens auch Ian Stewart gastierte, der schon Bassist bei Toto und Supertramp war.

Conny Conrad erzählt begeistert von der Atmosphäre am Ort des Geschehens zwischen Palma und Llucmajor: "Ich habe einige Stars wie Heinz Hoenig oder Esther Schweins kennen gelernt". Besonders beeindruckt war er aber von der Schauspielerin Christiane König ("Die Mädels vom Immenhof"). Die beiden nahmen sich in den Arm und Conrad ergatterte ein Autogramm von ihr – für seine Mutter. "Christiane König ist nun auch ein Fan von meiner Musik", sagt er stolz.