Eutingen Bürokraten liefern Realsatire ab

Für das kommende Jahr hat man folgenden Holzeinschlag vorgesehen: In Eutingen 1330 Festmeter; in Weitingen 270 Festmeter und in Göttelfingen 250 Festmeter. Insgesamt möchte man auf einer Fläche von 56 Hektar 2190 Kubikmeter Holz ernten. Zurzeit gebe es einen stabilen Markt mit Holzpreisen ähnlich wie im Vorjahr. Es herrsche eine rege Nachfrage in qualitativ guten Sortimenten, wogegen es Probleme beim Absatz schlechten Holzes gebe.

Die Zielsetzungen sei ein planmäßiger Holzeinschlag, bei dem der Fokus auf Verkehrssicherung, Bestandspflege und Förderung der Naturverjüngung gelegt wird sowie die Verjüngungsvorräte erhöht und Jungbestände gepflegt werden: "Es kann nie unser Ziel sein, nur Holz einzuschlagen, um Geld in die Kassen zu bringen".

Neu gepflanzt werden 2850 Bäumchen auf einer Fläche von 1,1 Hektar. Für die Kulturvorbereitung sind 0,7 Hektar, für die Kultursicherung 3,8 Hektar vorgesehen und auf vier Hektar muss man sich um den Verbiss-Schutz kümmern. Insgesamt rechnen die Experten mit einem Überschuss von 37800 Euro für 2018.

Eine positive Rückmeldung zur Zwischenrevision zur Forsteinrichtung 2012-2022 gab es vom Regierungspräsidium. "Der Hiebsatz bleibt gleich, nur die Pflanzfläche wird um drei Hektar größer", fasste Zuleger zusammen.

Nicht so toll sei das "unselige Kartellverfahren", wie Zuleger diese Neuorientierung in der Organisation der Forstämter nannte. "Eigentlich braucht man kein Geld mehr für Kabarett auszugeben. Das, was die Bürokraten sich ausgedacht haben, ist Realsatire", so Zuleger. Sein Appell: Dass man eine gemeindeübergreifende Forstsituation schaffen sollte, Kirchturmdenken ablegt und sich zu Interessengemeinschaften zusammenschließt.

Für Zuleger war es der letzte Besuch im Gremium als Sachgebietsleiter. In sechs Monaten geht er in den Ruhestand, wird aber in seiner Funktion als Naturschutzbeauftragter noch einige Zeit aktiv sein.