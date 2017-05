Eutingen Bürger wehren sich: Spielplatz soll erhalten bleiben

"Dieser Spielplatz war wunderschön und wurde von vielen Altersklassen genutzt", erklärte Schneider, der von fünf weiteren Bürgern in der Sitzung unterstützt wurde. Doch im Laufe der Jahre seien immer mehr Spielgeräte abgebaut worden. "Wir haben uns zu spät gewehrt, da wir zu viel Vertrauen in die Ortschafts- und Gemeindeverwaltung hatten", sagte Schneider.

Der Spielplatz beim Kinderhaus Fantadu in Eutingen sei erst kürzlich für 20 000 Euro erweitert worden. Man frage sich, warum das nicht auch in Weitingen möglich sei. "Warum soll ein Spielplatz abgebaut werden, nachdem sich das Baugebiet Binsengasse, für den der Spielplatz einst in dieser Größe gebaut werden musste, inzwischen um das Baugebiet Käppele verdoppelt hat?", fragte sich Schneider.

Die Aussage von Bürgermeister Armin Jöchle, dass sich die Anlieger am liebsten eine Grünfläche und Ruhe wünschten. "Genau das wollen sie nicht. Sie sähen am liebsten spielende Kinder und glückliche Eltern", widersprach Schneider.