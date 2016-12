Eutingen Bürger fühlen sich im Dunkeln oft nicht mehr sicher

Der Ortschaftsrat Weitingen war bei seiner vergangenen Sitzung mehrheitlich dafür. So stimmten die Ratsmitglieder für den Vorschlag der Verwaltung, von sonntags bis samstags die Straßenbeleuchtung von 1 bis 4 Uhr abzuschalten. Nur von Samstag auf Sonntag sollen erst um 6 Uhr die Lampen angehen. Vorausgegangen sind mehrere Anfragen von Bürgern, auch in Weitingen, wie Rätin Ute Markert (CDU) berichtete. "Die Bürgerin fühlte sich oft ängstlich, wenn sie in dieser Zeit unterwegs ist." Ortsvorsteher Raible hatte mit dem Weitinger Rat sogar noch vorgehabt, erst um 1.30 Uhr das Licht löschen zu lassen. "Das ging dann aber nicht durch", so Raible, die Regelung jetzt sei aber ein Schritt in die richtige Richtung, vielleicht könne man dann auch durchbrennen lassen, wie man es in Ergenzingen tue. 5000 Euro wird im gesamten Gemeindegebiet diese Umstellung im Jahr kosten, so die Berechnung der Gemeinde, man könne aber davon ausgehen, dass es weniger wird, denn dieses Jahr wurden LED-Lichter eingebaut. "So bei 4500 Euro sind die Schätzungen gerade", erläuterte Raible, "man hat schon gemerkt, dass die Kosten gesunken sind." Einzig CDU-Rat Karl Fidaschek wollte nicht mitziehen und betonte, dass man hier auch auf die "Kosten schauen müsse".

In Rohrdorf soll aufgrund eines Bürgerwunsches die Straßenbeleuchtung von Freitag auf Samstag von 5.15 Uhr auf 4.15 Uhr umgestellt werden. Nach dem Austausch der Schaltuhren für die Straßenbeleuchtung im Juli hatte sich die Zeit verändert. Bürger hatten darauf hingewiesen. Vor allem Schichtarbeiter sprachen sich aus, erklärte Rolf Walddörfer.

Beleuchtung für Radweg