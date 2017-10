Eutingen Brand im Probelokal breitet sich rasch aus

Da ein Fenster im Obergeschoss geöffnet war, retteten die Feuerwehrleute den Mimen Jonah Schweizer mit der Steckleiter über dieses. Der Zehnjährige wurde mit einer Rauchgasvergiftung an die Helfer des DRK Ortsvereins Eutingen übergeben. Diese bekamen kurz darauf Leo Raible auf der Trage gebracht, dem Katrin Platz und Meral Celik eine realitätsnahe Jochbeinfraktur geschminkt hatten. Ganz stolz ließ sich der jüngste Mime aus dem verrauchten Grundschulgebäude herausholen.

Der siebenjährige Kian Schweizer wies eine Rauchgasvergiftung und Brandwunden im Gesicht und an den Unterarmen auf. Wenn so ein großes Gebäude brennen würde, erklärte Gaus, würden weitere Feuerwehren der Gemeinde alarmiert werden.

Bei der Hauptübung der Feuerwehrabteilung Weitingen wurde gezeigt, welche Maßnahmen vorgenommen werden würden. Gesamtkommandant Albrecht Teufel zeigte sich über die Ausführung sehr zufrieden: "Der Brand ist im Probelokal der Musik ausgebrochen und hat sich in die Klassenzimmer ausgebreitet. Das habt ihr sehr gut erkannt und schnell gehandelt." Auch die Menschenrettung sei sehr schnell erfolgt. Gleichzeitig hob der Gesamtkommandant die Zusammenarbeit mit dem DRK hervor.

Marco Leins schloss sich diesen Worten an. Die DRK-Helfer seien mit Herzblut dabei gewesen. "Es war richtig klasse", so Leins.

Katrin Platz, Einsatzleiterin und stellvertretende Bereitschaftsleiterin des DRK OV Eutingen, gab das Lob zurück. Anhand der Mimen zeigte sie, welche Aufgaben die DRK-Helfer zu meistern hatten. Ihr Team sei gut ausgebildet und hatte daher die Übungsannahmen gut erkannt. Sie freute sich, dass das neue EKG zum Einsatz gekommen sei.

"An einem Samstagnachmittag im Ehrenamt so eine Übung umzusetzen, ist nicht selbstverständlich", lobte Ortsvorsteher Roland Raible. Er freute sich, dass die Zuschauer so zahlreich erschienen waren, was das Interesse an den Hilfskräften zeige und Wertschätzung vermittle. Den Übungsablauf beschrieb er als harmonisch und hoffe, dass der Ernstfall nie eintreffe – wenn doch, seien die Hilfskräfte vor Ort gut gewappnet.