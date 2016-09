Eutingen Bombe im Garten: Alarm im Asternweg

Die ersten Streifenpolizisten wurden durch die nächste "Wache" abgelöst. Erst als der Kampfmittelbeseitigungsdienst kam, durften die Polizisten ihren Posten verlassen.

Das Viertel im Asternweg in Eutingen wurde nicht geräumt, es bestand keine Zündgefahr, erklärt das zuständige Polizeipräsidium Tuttlingen. Vorsicht sei jedoch geboten, erklärt Harri Frank vom Polizeipräsidium: "Die Kampfmittel liegen schon über 60 Jahre unter der Erde. Manche sind noch zündfähig, wenn dann lange drauf rumgehackt wird, kann so ein Kriegsgut schon mal losgehen."

Ein weiteres Überbleibsel aus dem Zweiten Weltkrieg habe am Wochenende ein Landwirt beim Pflügen seines Ackers in Bad Dürrheim gefunden. "Er hat wohl tiefer gepflügt als sonst und legte eine amerikanische Splitterbombe frei. Die war noch intakt", so Harri Frank.

Entwarnung gab er bei der Artilleriegranate aus Eutingen: "Sie gehört zur Rubrik Blindgänger". Der Kampfmittelbeseitigungsdienst nahm die Granate mit einem Durchmesser von fünf Zentimetern mit nach Stuttgart, um sie dort zu zerlegen und zu beseitigen.

In Eutingen ging währenddessen die Suche nach der Herkunft der Granate los. Während des Zweiten Weltkrieges wurde der heutige Asternweg, der damals landwirtschaftlich genutzte Fläche war, nicht bombardiert. Drei Scheuern auf dem heutigen Sportheim-Gelände brannten im April 1945. "Das waren aber nicht die Franzosen. Das deutsche Heer hat aus Felldorf auf Eutingen geschossen, um den Einmarsch zu verhindern", erinnert sich ein Zeitzeuge aus Eutingen.

Woher die Granate auf dem Grundstück Richtung Ergenzingen kommt, ist bisher nicht geklärt. "Deutschland war Kriegsgebiet. Wir können keinen Ort ausschließen, denn Fliegerangriffe waren überall", erklärt Harri Frank vom Polizeipräsidium.

Als Familie Teufel das Haus gebaut hatte, sei ihr nichts aufgefallen. Zudem habe die Granate nur knapp eine Spatentiefe unter der Erde gelegen. "Das ist komisch, denn als ich vor einigen Jahren den Strauch eingepflanzt habe, ist mir die Granate noch nicht aufgefallen", meint Karl Teufel. Eine weitere Vermutung kommt auf: Vor 17 Jahren ließ die Familie den Gartenwall auffüllen, wobei Erde von außerhalb auf das Grundstück gefahren wurde. Vielleicht sei die Granate dort dabei gewesen, so die Mutmaßung.

Spaß hatten die Bewohner der Wohngegend, die den Granatenfund so schnell nicht vergessen werden. Auch Karl Teufel kann darüber lachen und meint: "So ein Aufwand wegen eines Blindgängers, hätte ich ihn bloß gleich weggeworfen."