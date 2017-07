Eutingen Blechlawine droht wegen Sanierung

Auch durch Baisingen rollt die Blechlawine

Aber auch die Umleitung in der Gegenrichtung hat es in sich: So geht es dort durch die Ortsdurchfahrten von Baisingen, Vollmaringen und Hochdorf. Dann gelangen die Verkehrsteilnehmer – also auch schwere Lastwagen – wieder auf die Bundesstraße zwischen Eutingen und Bild­echingen zurück.

Ursache für diesen massiven Umleitungsverkehr ist die Sanierung des Fahrbahnbelages auf der B 14. "Vier Zentimeter Fahrbahnbelag werden abgefräst, dann kommt der neue Belag wieder drauf", erklärt Christopher Dekrell vom Landratsamt Tübingen, das die Maßnahme plant. Die Straße sei noch nicht in einem derart schlechten Zustand, dass größere Sanierungen notwendig seien. Indem man das Projekt nun anpacke, verhindere man eine längere Sperrung zu einem späteren Zeitpunkt – wenn nämlich die Schäden an der B 14 noch größer wären. "Alle fünf bis zehn Jahre muss man das eben machen", erklärt er. Fünf bis zehn Jahre sollte die Straße dann wieder halten, bevor der Belag erneut erneuert werden muss.

Der erste Bauabschnitt beginnt am Montag, 7. August. Dann wird die Bundesstraße von der Flugplatzkreuzung bis zur Abzweigung in Richtung Eutinger Bahnhof gesperrt sein. Zudem wird die Abzweigung aus Ergenzingen in Richtung Baisingen saniert.

Hinzu kommt die Zufahrt zum Postfrachtzentrum. "Hier hat die Gemeinde Eutingen angefragt, ob wir das gleich mitplanen können", sagt Dekrell. Selbstverständlich habe man das gemacht.

Während der Bauzeit wird eine Behelfsstraße als Zufahrt zum Postfrachtzentrum eingerichtet. Der Gemeindeanteil liegt laut Dekrell bei 140 000 Euro. In der Gemeinderatssitzung gab es vernehmliches Murren, da dieser Betrag um 30 000 Euro höher als ursprünglich geplant ist.

Rolf Walddörfer fragte an, ob man die Post nicht an der Sanierung mit ins Boot holen könne. Die Post, entgegnete Bürgermeister Armin Jöchle, bezahle Grund- und Gewerbesteuer – für genau so etwas.

Herbert Herzog befürchtete insbesondere für Rohrdorf und Göttelfingen deutlich mehr Verkehr während der Bauphase. Zumindest die offizielle Umleitung führe nicht über Göttelfingen, betonte Jöchle.

Hoametfest soll diesmal nicht in Gefahr sein

Hermann Nesch schwante wieder Böses, was das diesjährige Hoametfest anbelangt, das am 2. und 3. September steigen soll. Die Veranstaltung musste im letzten Jahr bekanntlich wegen einer Umleitung durch Weitingen abgesagt werden.

Diesen Termin hat man auch im Landratsamt Tübingen im Visier, wurden doch die Bauarbeiten so ausgelegt, dass sie spätestens zum Hoametfest abgeschlossen sind – also am Freitag, 1. September.

Im zweiten Bauabschnitt, der am Montag, 14. August, beginnen soll, ist dann die B 14 in Richtung Rottenburg ab der Abzweigung zum Bahnhof Eutingen bis hinter die Abzweigung in Richtung Ergenzingen gesperrt.

Daher ist die Umleitung dann auch nicht mehr ganz so gravierend. Die Bewohner der Markt- und Bahnhofstraße können dann aufatmen, beginn die Umleitung doch dann erst ab der Abzweigung Bahnhof und setzt sich dann wie zuvor fort. In der Gegenrichtung führt die Umleitung weiterhin durch Baisingen und dann wieder zurück auf die B 14.

Für die gesamte Maßnahme fallen Kosten von brutto 630 000 Euro an.