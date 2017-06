Eutingen Beten für Demokratie und Dialog

Eutingen/Rottenburg-Ergenzingen. Die christlichen Werte des Abendlandes werden in Debatten um Zuwanderung immer wieder genannt und zur Abgrenzung der eigenen Identität gegen Fremdes bemüht. "Christliche Werte werden von vielen in den Mund genommen, bei denen wir uns fragen, ob die überhaupt eine Verbindung dazu haben", sagt Beatrix Oberle am Donnerstagabend bei der Vorstellung der Idee, politische Montagsgebete zu veranstalten. "Menschenwürde, Freiheit, Demokratie – das sind urchristliche Werte", sagt Jürgen Oberle. "Und wir haben den Eindruck, dass die in Gefahr geraten." Um den Anfängen zu wehren, wolle er sich, ebenso wie seine Mitstreiter, als Christ positionieren. "Ein Nichtbekenntnis und Beliebigkeit ist ein Luxus, den wir uns nicht leisten können", sagt Mitbegründer Sebastian Lazar.

Das Konzept

An 17 Montagen, von 5. Juni bis 25. September, finden die Treffen statt, jeweils von 19.30 bis 20 Uhr in der Krypta unter der Krönungskirche der Liebfrauenhöhe bei Ergenzingen. Zu Beginn jedes Montagsgebets ist ein zehnminütiger Impuls geplant, den beim ersten Treffen die Initiatoren halten. Bei weiteren Montagsgebeten sind dafür Gäste eingeladen: Politiker, Musiker, Theologen aus der Region. Nach dem Zuhören wird gemeinsam gebetet. Anschließend besteht die Möglichkeit, miteinander zu diskutieren. Für die Liebfrauenhöhe habe man sich bewusst entschieden als geistlicher Ort, der nicht an eine spezielle Kirchengemeinde gebunden sei. Formell haben die Montagsgebete nichts mit dem Schönstattzentrum zu tun. "Wir stellen den Raum gerne zur Verfügung", sagt Pater Lothar Penners.