Eutingen Besseres Gedenken an Gefallene nun möglich

Eutingen-Göttelfingen. 25 Stunden widmeten sich Malermeister und Helfer der Sanierung der Schrift des Kriegerdenkmals in Göttelfingen. Filigrane Arbeit stand drei Tage lang an, denn jeder Name der Gefallenen und Vermissten des Zweiten Weltkrieges, die aus Göttelfingen kamen, musste nachgezogen werden.