Eutingen Benachteiligten das Lernen ermöglichen

Michael Krämer, langjähriger Leiter der katholischen Erwachsenenbildung Diözese Rottenburg-Stuttgart, konnte wegen einer Erkrankung nicht über das Thema "Bildung- Orientierung und Begegnung" referieren. Iris Müller-Nowack, Leiterin der keb, hat mit den Teilnehmern das Positionspapier zu dem erwähnten Thema besprochen. Dabei wurde deutlich, dass sich die katholische Erwachsenenbildung als "Kulturelle Diakonie" versteht. Dies bedeutet, Zuwendung zu Menschen die diese wollen und brauchen und zugleich sprechen im Namen der Menschen, mit denen gearbeitet wird, wenn ihnen die eigene Stimme fehlt.

Beim "Werte-Dialog-Kultur" wurde über die Position der keb im gesellschaftlichen Kontext diskutiert. Dazu gehörte die Frage: keb: Was und für wen? sowie die Überlegungen unter anderem im Bereich Orientierungswissen und Werte-Diskussion, Lebenslanges Lernen in einer sich schnell verändernden Welt oder alles, was dem Leben dient.

Die Teilnehmer haben nach der Diskussion und Aussprache folgendes Fazit gezogen: die keb wendet sich vor allem auch denen zu, die bildungsbenachteiligt sind und Menschen, die aufgrund ihrer Herkunft oder einer Behinderung aus der Gesellschaft herauszufallen drohen. Diesen Menschen will keb das Lernen ermöglichen.