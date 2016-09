Eutingen Bei der Markthalle geht es langsamer voran als geplant

Alleine für die Ausschreibung rechnet Raible mit einem Zeitaufwand von mindestens sechs Wochen: "Deshalb muss eine neue Zeitschiene angedacht werden." Sein neuer Zeitplan für dieses Objekt sieht so aus, dass man im Oktober mit der Baugenehmigung rechnet. Da sich aber dadurch alles ändert, glaubt Raible, dass man als realistischen Baubeginn die Zeit nach der Fasnet – also Ende März 2017 – ins Auge fassen sollte.

Ruhebänke Gerade im Bezug auf die Außenanlage der Markthalle hatte Raible vor, mit dem Geld, das der Ort aus den Überschüssen des 40-Jahre-Festes in Eutingen bekommt, unter anderem ein Ruhebänkle vor die Halle zu stellen. "Und nun bekomme ich die Nachricht, dass jeder Ort aus diesem Überschuss zwei von diesen modernen, geschwungenen Liegebänke, Modell Albblick, bekommen wird."

Fürs Gremium war klar, dass so eine Bank, die im Übrigen von einer Werkstatt für behinderte Menschen hergestellt wird, nicht vor die Markthalle passt. Nun sucht man zwei andere Aufstellungsorte. "Eine Bank könnte man auf den Spielplatz stellen", so ein Vorschlag, der für gut befunden wurde. "Mit dem Rest des Geldes aus dem Festle-Fonds hat Eutingen in Absprache mit den Vereinen der Gesamtgemeinde ein Spielmobil angeschafft, das von den Vereinen bei Festen ausgeliehen werden kann", so eine ergänzende Info. Hallendach Als weiteren Punkt zum Thema Bauangelegenheiten wusste Raible, dass eine Fachfirma gestern mit der Reparatur des Flachdaches der Halle begonnen hat. "Im Bereich der Duschen regnet es seit längerer Zeit herein. Hier muss neu abgedichtet werden", so der Ortsvorsteher. Er erklärte, dass die Firma zuerst den Kies, der auf dem Flachdach liegt, abtragen wird, dann entweder die Abdichtungsbahnen neu verlegen oder aber zumindest neu verschweißen wird. "Wir müssen uns um unser Sach kümmern und Reparaturen ausführen, bevor alles verschimmelt – wer weiß, wann wir mit der Hallensanierung dran sind", begründete Raible diesen Aufwand und winkte bei dieser Gelegenheit mit dem Zaunpfahl in Richtung Eutinger Rathaus.