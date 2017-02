Eutingen Bebauungsplan liegt erneut aus

Der Gemeinderat überflog die Abwägung der Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden aus der dritten öffentlichen Auslegung, billigte die geänderten Planunterlagen und fasste den Beschluss über die vierte öffentliche Auslegung.

Nachdem sich zwischenzeitlich weitere Gewerbebetriebe im "Gewerbegebiet Neuer Bahnhof Ost" angesiedelt hatten, soll nun auch das Bebauungsplanverfahren zum Abschluss gebracht werden.

Die Entwurfsplanung aus dem Jahr 2008 wurde vollständig überarbeitet und vom Gemeinderat in der Fassung vom 15. Dezember 2015 gebilligt. In die Planung übernommen wurden die aktuelle Straßenplanung, die Ergebnisse aus dem Wasserrechtsverfahren und die Erkenntnisse aus den genehmigten Bauvorhaben. Vom 18. Januar 2016 bis einschließlich 18. Februar 2016 wurden die Planunterlagen öffentlich ausgelegt und die Behörden am Verfahren beteiligt.