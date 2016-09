Eutingen Bauplatzverkäufe lassen die Kasse klingeln

Eutingen. Mit 504 Euro steht jeder Bürger von Eutingen in der Kreide, nach die Pro-Kopf-Verschuldung ein Jahr zuvor noch bei 580 Euro lag. Zum Vergleich: Im Landesschnitt liegt die Pro-Kopf-Verschuldung bei der entsprechenden Gemeindegrößengruppe bei 877 Euro. In absoluten Zahlen hat die Gemeinde Schulden von 2,77 Millionen Euro, ein Jahr zuvor waren es noch 3,19 Millionen Euro.

Neben der guten Konjunktur und somit hoher Gewerbesteuereinnahmen liegt die positive Entwicklung aber vor allem an den beiden Baugebieten "Stützen" in Eutingen und "Seite" in Weitingen. Dort investierte die Gemeinde in den Jahren 2013 und 2014 kräftig für die Erschließung. Im Gebiet "Stützen" verkauften sich die Bauplätze auf Anhieb problemlos. In Weitingen verlief der Kauf anfangs etwas schleppend, was den Verantwortlichen einige Sorgenfalten beschert haben dürfte. Doch dann zogen die Verkäufe an und das Gebiet ist inzwischen so gut wie ausverkauft – was der Gemeindekasse einen warmen Geldregen bescherte und nun zur Schuldentilgung eingesetzt wird. In Eutingen lagen die Einnahmen um 261 000 Euro höher als geplant, in Weitingen um 399 000 Euro.

Auf neue Schulden kann verzichtet werden