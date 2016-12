Eutingen Basejumper will von Autobahnbrücke springen

Den Angaben der Autofahrer zufolge war die Person gegen 18.30 Uhr entlang der A 81 Richtung Singen unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Eine Polizeistreife fuhr zum Parkplatz Neckarblick, direkt an der Brücke, und fand dort einen unverschlossenen Jeep mit Böblinger Kennzeichen.

Während sie das Fahrzeug überprüften, kam der 48-jährige Fahrer ohne Rucksack auf die Polizeibeamten zu und stritt ab, dass er auf der Weitinger Brücke unterwegs gewesen sein soll. Er setzte seine Fahrt in Richtung Singen fort.

Die Polizisten suchten weiter und fanden am Zaun des Parkplatzes, direkt nach dem so genannten "Personentor", einen schwarzen Rucksack mit Fallschirm. Möglicherweise war ein "Basejumper" an der Weitinger Brücke unterwegs gewesen.