Eutingen Bald weiß man im Elsass über Fasnet Bescheid

Für diese halbe Stunde Programm sei man nun fast eine Woche in der Region, genieße vor allem Schloss Weitenburg und seine Küche, wolle aber auch die Kultur und insbesondere alte Bräuche vorstellen.

Dass das Aufnahmeteam sich ausgerechnet die Region um Starzach ausgewählt hat, ist "Franky" Schmitt zu verdanken. Schmitt ist ein Freund von Aufnahmeleiter André Muller und hatte diesem seine Heimatregion im wahrsten Sinne des Wortes schmackhaft gemacht und war "Begleiter vom Dienst".

Natürlich wurde auf Schloss Weitenburg gedreht, aber der Höhepunkt sei das Fliegenfischen bei minus zehn Grad im Neckar gewesen, so Schmitt und weiter: "Die sind trotz meiner Warnung einfach aufs Eis gegangen und haben sich sogar in den Neckar getraut." Abenteuerlich sei auch das Mittagessen an diesem Tag verlaufen. Letzteres habe aus Maultaschen bestanden, die man am offenen Feuer gegrillt habe.

Der Weg des Aufnahmeteams führte auch zum Bierlinger Schnitzer Josef Baur, der derzeit in Sachen Fasnetslarven alles zu bieten hat, was das Herz begehrt. Und so dürfte die Kunst des Maskenschnitzens demnächst auch im Elsass über die Mattscheibe flimmern.

Narrenzunft und Musikverein treten auf

Franky Schmitt wäre allerdings nicht Franky Schmitt, wenn er das Fernsehteam nicht auf die Fasnetsbräuche aufmerksam gemacht hätte. Der praktizierende Narr gehörte viele Jahre der Läufergruppe der Bierlinger Narrenzunft an, und unterstützt von Josef Baur brachte er das Kunststück fertig, Narrenzunft und Musikverein zu einem Fernsehauftritt im Kelhof zu bewegen, der mit Vesper nebst Umtrunk endete.

Gestern kümmerte sich das Aufnahmeteam unter anderem auch um die Küche von Schloss Weitenburg, um abschließend der Einladung zum Mittasgsmahl von Baron von Rassler nachzukommen.