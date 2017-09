Gemeinderäten reicht es

Doch das wollen einige Eutinger Gemeinderäte nicht mehr auf sich sitzen lassen. In einem offenen Brief wenden sie sich an Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann und die DB Netz AG. Unterzeichnet ist das Schreiben Göttelfingens Ortsvorsteherin Diana Wally und den weiteren Gemeinderatsmitgliedern Horst Niessner, Joachim Gölz, Hubert Lachenmaier, Tobias Plaz, Winfried Seele, Raphael Sickler und Sebastian Lazar. Sie seien angesichts der neuen Informationen entsetzt, schreiben die Räte, und zählen auf, welche "massiven" Finanz- und Planungsmittel die Gemeinde Eutingen bereits verwendet hat. Zur Elektrifizierung der Strecke Eutingen-Freudenstadt hat Eutingen mehr als 400. 000 Euro beigesteuert. Außerdem bereits stattgefunden haben der Grunderwerb und die baureife Planung für den Bahnhaltepunkt Eutingen-Nord, Erschließungsanlagen, Parkplätze sowie Geh- und Radwegverbindung. Diese Vorleistungen habe die Gemeinde stets in kommunalpolitischer Einstimmigkeit übernommen, heißt es weiter in dem Schreiben, um für die Bevölkerung eine attraktiverer, ortsnahe Bahnnutzung zu schaffen. Der geplante Bahnhaltepunkt liege sowohl von Eutingen, als auch von Göttelfingen, nur 500 Meter entfernt und würde die Distanz zwischen den Ortschaften und dem bisherigen Bahnhof um mehr als drei Kilometer verringern. Die Autoren hätten nach eigenen Angaben immer Verständnis für den komplexen Planungs- und Abstimmungsbedarf des Projektes gehabt – doch das neue Statement des Verkehrsministeriums schockiere sie. Sie wehren sich entschieden gegen eine weitere Verschleppung des Projekts.

"Wir fragen uns, wie angesichts solcher Vorgehensweisen ein Ausbau der Schieneninfrastruktur überhaupt noch gelingen kann? Wir fragen uns, ob politische Zusagen der Deutschen Bahn und des Verkehrsministeriums noch Bestand haben? Wir fragen uns, wie wir diese Entwicklung und zeitliche Verschiebung den Bürgerinnen und Bürgern von Eutingen erklären sollen?", schreiben die Unterzeichner des offenen Briefs weiter. Fragen, deren Antworten ihnen das Verkehrsministerium und die DB Netz AG bisher schuldig geblieben sind.