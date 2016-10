Eutingen Bahn gibt der Herstellerfirma die Schuld

Auch Karl-Ludwig Mühlberger ist verärgert und enttäuscht. Zehn Jahre war er im Eutinger Gemeinderat und setzte sich in dieser Zeit regelmäßig für mehr Barrierefreiheit am Bahnhof ein. "Schon damals habe ich gemeint, man könne doch eine Art Schiene in die Treppen einlassen, um Kinderwägen und Koffer leichter bewegen zu können", sagt der Eutinger. "Mir persönlich macht das nichts aus. Ich war früher viel wandern und bin gut zu Fuß unterwegs, aber viele andere Menschen, die auf den Aufzug angewiesen sind, haben momentan ein echtes Problem", so Mühlberger.

Und tatsächlich: Keine fünf Minuten auf dem Bahnsteig vergehen, da steht ein älteres Ehepaar vor dem kaputten Aufzug und ärgert sich, die Treppe nehmen zu müssen.

Die Bahn gibt der Herstellerfirma die Schuld an der Misere. "Es ist außerordentlich misslich, wenn Termine nicht eingehalten werden", so ein Bahnsprecher.

Wann die Aufzüge fahren ist noch offen

Bis zur Eröffnung am 6. Oktober hätten die Aufzüge laufen sollen, das habe man mit der Firma vereinbart. Doch bereits da hieß es, dass ein Techniker noch ein Erstatzteil einbauen müsse. "Wir sind momentan in Verhandlungen mit der Führungsebene der Firma. Für die Reisenden ist das natürlich extrem ärgerlich", sagt der Sprecher.

Allerdings könne die Bahn nach aktuellem Stand kein Datum mitteilen, wann die Aufzüge einsatzbereit sind. "Die Herstellerfirma will uns in der kommenden Woche den weiteren Terminplan mitteilen", heißt es von Seiten der Bahn.