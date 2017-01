Eutingen Bäckerei Seeger schließt nach 18 Jahren ihre Pforten

Für nicht-mobile Eutinger gibt es bis zum 8. Januar keine frischen Backwaren im Ort, weil die Bäckerei in der Marktstraße Urlaub macht.

Stimmen über die schnelle Ansiedlung eines Verbrauchermarkts in Eutingen werden dieser Tage noch lauter. "Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Es kann uns keiner garantieren, wie sich die Betriebe in der Gemeinde entwickeln", weist Bürgermeister Armin Jöchle auf Veränderungsmöglichkeiten hin. Es sei ein schwieriges Metier.

2012 habe die Gemeinde mit dem Arbeitskreise "Wohnen", "Einzelhandel" und "ÖPNV" und den örtlichen Unternehmern ein Einzelhandelskonzept erarbeiten wollen. Am Tisch seien aber immer weniger Einzelhändler gesessen.