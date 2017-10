Eutingen Austausch beim "Wunden schminken"

Aus langjähriger Erfahrung weiß die Jugendleiterin, dass es nicht leicht ist, den Nachwuchs zu halten. Selbst wenn der Nachwuchs lange mitmache, könnte er aufgrund des Schuldrucks oder später aufgrund der Ausbildung oder des Studiums abhanden kommen. Nur wenige würden dann wieder zurückkommen.

Gute Jugendarbeit ist ein wichtiger Bestandteil, weiß auch Stefan Platz, Bereitschaftsleiter des DRK Ortsvereins Eutingen: "Wir haben nur wenige Mitglieder, die im erwachsenen Alter zum DRK dazu gestoßen sind." Die Jugendarbeit hält er daher für besonders wichtig.

Aktuell sind sieben Helfer vor Ort in der Gemeinde im Einsatz. Ein Teil davon sind schon einige Jahre DRK-Mitglied und treten in wenigen Jahren den "DRK-Ruhestand" an. "Nachfolger zu finden, ist nicht einfach", weiß Stefan Platz, denn der ehrenamtliche Dienst muss gewollt sein. Wenn der digitale Melde-Empfänger piepst, sollte der Helfer vor Ort ausrücken.

Auch die Angst vor dem Arzt wird geringer

Eine Situation, die auch die Feuerwehren kennen. Vor allem tagsüber, wenn die meisten bei der Arbeit sind, sei man über jeden ausrückenden Helfer dankbar. "Mit unserer Jugendarbeit sensibilisieren wir die Kinder und Jugendlichen auch, wie wichtig die Arbeit der Helfer ist", beschreibt Meral Celik, dass die Kinder so Bescheid wüssten, warum die Helfer eine gewisse Ausrüstung bräuchten und dass diese eben Geld koste.

Den Kindern würden daher Geräte wie Pulsoximeter gezeigt, mit denen man die Sauerstoffsättigung im Blut und den Puls messen kann. "Die dürfen auch selber ausprobieren", hält Meral Celik das Gerät den Kindern hin, die es anfangs noch zögerlich auf einen ihrer Finger stecken. Die Angst bauen sie schnell ab. "Ich hab nicht mehr so viel Angst vor dem Doktor", erklärt ein Kind, dass es im JRK gelernt habe, dass man nur helfen kann, wenn man weiß, was der Patient hat.

Auch die Jugendfeuerwehr nutzt das Equipment der Feuerwehrabteilung und lernt am Feuerwehrauto der Aktiven. Erfahrene Feuerwehrleute, darunter auch Frauen, zeigen dem Nachwuchs, wie Geräte und Maschinen richtig bedient werden. Am Samstag können sich die Zuschauer ein Bild davon machen, was der Nachwuchs alles gelernt hat.