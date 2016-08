Eutingen Ausgesetzter Teddy sorgt für Fragen

Aber die Sauerei, die Müllferkel in seiner Nähe im Wald hinterlassen haben, die erzählen eine eigene Geschichte.

Eine Geschichte, die sich in etwa so abgespielt haben könnte: Ein Auto kommt angefahren, der Fahrer sieht eine für ihn geschickte Stelle im Wald, bremst ab, fährt in die Haltebucht, steigt aus, reißt die hintere Türe auf und schmeißt alles in den Wald, was er zuhause an Gerümpel fand und nicht mehr braucht.

Darunter auch den armen Teddy, den dann irgendwer auf seine jetzige Warteposition setzte. Und dort sitzt er nun und harrt der Dinge. Vielleicht wird er von "seinem" Kind wieder erkannt und gerettet, vielleicht kommt er in eine Auffangstation für ausgesetzte und durchgeschmuste Teddy-Senioren oder im besten Fall findet er ein neues Zuhause. Alles ist für den kleinen Kerl besser, als auf dem "Friedhof der Kuscheltiere" zu landen.