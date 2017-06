Eutingen Aus dem Gäu direkt nach Mallorca

"Der Sommerhit entstand eher als ›Zufallsprodukt‹", erzählt Conrad. M-Tracker hatte die Melodie als Rohfassung "in der Schublade", von Conrad kamen der Text und die Gitarre dazu. Eigentlich sollte dann eine Sängerin dazu gefunden werden. Doch da Conrad auch ziemlich hoch singen kann, probierte er das Lied einfach mal aus – und es funktionierte. Als er es M-Tracker vorspielte, habe dieser ihn zunächst nicht erkannt, berichtet Conrad lachend. Er finde den Klang seiner Stimme eigentlich gar nicht so schön. "Wir sind eher Studioarbeiter und keine Performer", meint auch M-Tracker.

Im Grunde hätten sie auch musikalisch nicht viel miteinander zu tun. Conrad ist eher der "Prog-Rocker", wie er selber sagt; M-Tracker ist für die Beats zuständig, dabei aber breit aufgestellt, von Techno bis Chillout. Dass ihre Zusammenarbeit bei dem Sommerhit funktioniert hat, habe sich bereits gezeigt, so Conrad. Als "Vorab-Test" wurde "Hey Hey Holiday" in Clubs gespielt und an Musik-Redakteure gegeben, die sich positiv überrascht zeigten.

Für ihn sei es eine "Spaß-Alternative" zu dem, was er sonst mache, erzählt Conrad weiter. Aber ein gewisser Grad an Professionalität muss trotzdem sein: Ein Live-Auftritt wäre für ihn denkbar, und wenn der Song "einschlägt", müsste natürlich schnell etwas Neues her. Einen "Nachfolgehit" hätten sie aber schon in petto.

Jedoch war "Hey Hey Holiday" nicht das einzige Projekt, über das Conrad zu berichten hatte. Der 28. Juni wird ein wichtiger Tag für ihn und die 15-jährige Nadine Rötscher, die erst kürzlich bei der Horber "Newcomer Stage" in ihrer Alterskategorie gewann (wir berichteten). Beim europäischen Songwettbewerb für Schüler "Welcome to Europe" kam sie mit dem von Conrad produzierten Lied "Living in Europe" unter die letzten Fünf. Ende Juni wird sie dann im Finale des Wettbewerbs beim "Musique d’Europe"-Tag im Europapark auftreten. Conrad ist bereits Feuer und Flamme: "Unter die letzten Fünf zu kommen, ist schon ein großer Erfolg."

"Engel sterben nie" als deutsche Antwort auf "Lemon Tree"

Das Lied "Lemon Tree" von Fool’s Garden kennt jeder – dass es auch eine deutsche Version von Conny Conrad dazu gibt, dürften die Wenigsten wissen. Gesungen wurde "Engel sterben nie" 1996 von der Kölner Sängerin Hannah, alle Instrumente spielte Conrad ein. Der Song wurde vor Kurzem nochmal als Download veröffentlicht und stieg prompt wieder in die Charts ein. "Ich habe noch einige Texte von Hannah, zu denen man etwas produzieren könnte", sagt Conrad. Das große Problem an der ganzen Sache: Hannah ist nirgends zu erreichen. Manch einer spekuliert, sie sei verstorben. Doch Conrad sieht das alles andere als dramatisch: "Notfalls müsste eben eine andere Sängerin her."