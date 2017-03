Eutingen Auch Pfarrer Fischer packt kräftig mit an

Eutingen-Weitingen. Aus dem Hauptportal der Weitinger St. Martins-Kirche dringt schon am frühen Samstagmorgen der ohrenbetäubende Krach von schwerem Baugerät. Drinnen in der Kirche ist alles, was man nicht rüber in die Kapelle schaffen konnte, staubdicht verpackt, denn im zweiten Bauabschnitt wird nun nach der erfolgten Außenrenovierung die Innenrenovierung in Angriff genommen.