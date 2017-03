Eutingen Auch Pfarrer Fischer packt kräftig mit an

Eutingen-Weitingen. Drinnen in der Kirche ist alles, was man nicht rüber in die Kapelle schaffen konnte, staubdicht verpackt, denn im zweiten Bauabschnitt wird nun nach der erfolgten Außenrenovierung die Innenrenovierung in Angriff genommen.

Ein gutes Dutzend Helfer sind dem Aufruf der Kirchengemeinderätinnen Bärbel Teufel und Maritha Schmitt nachgekommen und stellen sich der Aufgabe, die durch Grundwasser und Salpeter geschädigte Putzschicht am Sockel der Kirche abzutragen. Hier müssen sie mit schwerem Gerät arbeiten und dabei beachten, dass sie die stromführenden Leitungen, die überwiegend unter Putz liegen, nicht gleich mitentsorgen.

Mit Schubkarren wird der Putz in eine Abraummulde auf dem Kirchplatz befördert