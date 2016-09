Eutingen Auch die Light-Version überzeugt

Am Samstag feierte man rund um den Tennisplatz bei einem Juxturnier und am Sonntag war in der Dorfmitte, dem eigentlichen Hotspot der Traditionsveranstaltung, so richtig was los. Festwirt Bayram Gündem und seine Helfer hatten sich viel Mühe gegeben, um eine Festbühne mit bester Aussicht hinzustellen sowie mit Grillstand und Weizenbier-Insel für eine optimale Gastro-Infrastruktur zu sorgen, die an das richtige Hoametfescht erinnerte.

Wenn dann trotzdem noch der große Umzug durch die Hauptstraße gezogen wäre, hätte sich niemand wirklich gewundert. Doch anstatt den Lauf- und Musikgruppen fuhren einige Trecker-Besitzer ihre Maschinen spazieren – teilweise sogar mit Festanhänger. Sie parkten vor der zukünftigen Markthalle und genossen ihr "Hoametfescht light", wie es Kurt Schlichter nannte, trotzdem.

Musikalisch wurden die Festgäste, die auch an diesem Sonntag von überall her anreisten, wie Hermann Nesch im Gespräch erklärte, von der "Tiger-Band" unter Leitung von Kurt Schlichter verwöhnt. Und da die "Tiger" nicht nur für Stimmung sorgen, sondern auch mitfeiern wollten, wurden sie am Nachmittag vom "Akkordeon-Franz" aus dem Allgäu abgelöst.

Schöner Brauch beim Hoametfescht ist es auch, dass sich die "Christlgruppe", zünftig gekleidet im Schaffhäs früherer Bäuerinnen, am Ende des Umzugs mitten auf die Straße setzt und das, was sie an Köstlichkeiten aus Schnapsflasche und Vesperbrett übrig haben, gemütlich selbst verzehren. Kein Umzug – kein Christl-Vesper? Denkste! Die pfiffigen Damen setzten sich einfach auf den Gehweg. Dort störten sie niemanden und konnten so ihren Festbrauch weiterführen.

So ärgerlich die Absage auch war, soviel Werbung und Aufmerksamkeit hatten die Weitinger bisher selten. Sogar das Fernsehen schaute vorbei und brachte kurz nachdem bekannt wurde, dass es kein Scherz war, als man das "Abgesagt-Schild" über das Werbetäfele am Ortseingang hängte, einen kleinen Bericht in den Tagesthemen.

Nun hoffen die Verantwortlichen der "Weitinger Hoamet" und alle der Vereine und Privatpersonen, die sich mit viel Herzblut und noch mehr Arbeitseinsatz für die Veranstaltung einsetzen, dass sie im nächsten Jahr das Baustellenchaos in der Sommerferienzeit nicht wieder trifft und sie ihr Hoametfescht wieder in voller Pracht feiern können.